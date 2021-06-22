Быстров: наверное, это отставка Черчесова

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о неудаче сборной России на чемпионате Европы – 2020.

«Если мы берём результат, то, наверное, это отставка Черчесова. Всё-таки мы рассчитывали на выход из группы, ставили такую цель. Нам всё пыль пускали в глаза: «Да ничего страшного, игра ещё придёт, с каждым товарищеским матчем». Мы терпеливо ждали, смотрели, надеялись, вся страна сегодня болела. Но, как показала игра, всё-таки мы заслуженно заняли четвёртое место и вылетели», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.