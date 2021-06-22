«Один в поле не воин». Детский тренер Сафонова — о разгромном поражении России от Дании

Алексей Чистяков, детский тренер Матвея Сафонова, прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче Евро-2020 со сборной Дании (1:4).

«Матвей сыграл на своём уровне. Винить его в чём-то я не стал бы, Сафонова просто расстреливали. Единственный вопрос по первому голу, возможно, Матвей не видел момент, не до конца сработал. Трудно сказать почему. А в остальных мячах — где была оборона? Дали спокойно бить. Второй гол — «шедевр». Даже детям объясняют, что нельзя так делать. Третий и четвёртый гол — просто расстреляли Сафонова. На выходе он сыграл здорово, в скольких моментах выручил до этого! Но один в поле не воин», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.