«Один в поле не воин». Детский тренер Сафонова — о разгромном поражении России от Дании
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Алексей Чистяков, детский тренер Матвея Сафонова, прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче Евро-2020 со сборной Дании (1:4).
«Матвей сыграл на своём уровне. Винить его в чём-то я не стал бы, Сафонова просто расстреливали. Единственный вопрос по первому голу, возможно, Матвей не видел момент, не до конца сработал. Трудно сказать почему. А в остальных мячах — где была оборона? Дали спокойно бить. Второй гол — «шедевр». Даже детям объясняют, что нельзя так делать. Третий и четвёртый гол — просто расстреляли Сафонова. На выходе он сыграл здорово, в скольких моментах выручил до этого! Но один в поле не воин», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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