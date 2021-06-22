Ни один игрок сборной России не подошёл к трибуне болельщиков после поражения от Дании

Сегодня, 21 июня, сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. Обслуживала встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.

После завершения встречи ни один из футболистов сборной России не подошёл к трибуне болельщиков. Отмечается, что лишь Георгий Джикия и Марио Фернандес и ещё несколько игроков поблагодарили болельщиков с поля.

Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.