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«Гиперпровал с унижением». Червиченко раскритиковал выступление сборной России на Евро

«Гиперпровал с унижением». Червиченко раскритиковал выступление сборной России на Евро
Максим Хрущ
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал выступление сборной России на Евро-2020.

«Игру сборной России оцениваю как просто безобразную. Такой результат на чемпионате Европы — это не просто провал, а гиперпровал. Я бы даже назвал это провалом с унижением.

Раньше приличные люди, которые знали, что такое слово честь, стрелялись. К сожалению, дворянства и прочих людей у нас сейчас достаточно мало, поэтому недостаточно приличные люди просто уходят в отставку. Не знаю, что в этой ситуации сделает Черчесов. Человек получает 20 миллионов рублей в месяц практически ни за что. Выйдите на улицу и спросите у любого россиянина: 20 миллионов в месяц — это много или мало? Я бы с таким же успехом привёл сборную к такому успеху. Возможно, к лучшему, тренируя даже без денег. Хуже сборная бы точно не сыграла», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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