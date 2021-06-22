Канчельскис: Черчесов должен тренировать вратарей. Кто его назначил главным в сборной?

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча со сборной Дании (1:4) и вылет россиян с Евро-2020.

«Семь мячей получили в трёх матчах, чего вы хотите? Что касается игры в первом тайме, неважно, как матч начнётся — важно, как он закончится. Почему вы считаете, что нужно играть в первом тайме? Пока были силёнки, они сражались. Но в футбол играют 90 минут. Если они не могут, значит, не готовы.



Я сразу сказал, что сборная будет бороться за третье-четвёртое место. Жалко, что заняли четвёртое. Что поделать. Черчесов? Я вообще не понимаю, как можно было вратаря назначить главным тренером сборной. Кто его назначил? Он должен тренировать вратарей. Пусть РФС решает, кто нужен сборной», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.