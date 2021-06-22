Дзюба: Зобнин извинился за ошибку, мы хотели ему помочь

32-летний нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал ошибку Романа Зобнина, приведшую ко второму пропущенному мячу в игре третьего тура групповой стадии чемпионата Европы со сборной Дании (1:4).

«Второй гол немножко надломил, но мы, наоборот, хотели помочь Зобе. Он извинился, и в раздевалке ему, понятно, было неприятно. Зоба — боец сам по себе. Все так можем ошибиться. Когда мы гол забили, шанс небольшой замаячил. Был такой момент, начали подходить, и, к сожалению, пропускаем такой сумасшедший гол с 40 метров. Сафон перед этим три раза тащит подряд, и мы всё равно пропускаем, начинаем разваливаться. Любой выбив у них, и мы сразу падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», — сообщил Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».