«Те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь». Дзюба — о вылете сборной России с ЧЕ-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о провале национальной команды на чемпионате Европы – 2020.

«Первый гол — на ровном месте. Всё получается, не забиваем свои стопроцентные моменты, а на таком уровне это не прощают. У них полумомент, сумасшедший удар — гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное.

Но ещё раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. И вы, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне… Хотели отыграться — и получили третий, четвёртый», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.