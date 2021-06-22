Дзюба — о поражении от датчан: сегодня мы обкакались

Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о провале национальной команды на чемпионате Европы – 2020 и в частности о поражении в матче со сборной Дании (1:4).
«Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться — играть так в футбол и так же болеть. Сказалось ли давление трибун? Нет. Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю. Как только хороший, добротный соперник. Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Если бы не этот гол. Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. На таком уровне забиваешь гол — игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
- 22 июня 2021
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