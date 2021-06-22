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Соболев: прошу не накидываться на Рому Зобнина

Соболев: прошу не накидываться на Рому Зобнина
Алексей Ласнов
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Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал результат матча с Данией (1:4).

«Думаю, было всё вместе — и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра, пропустили четыре, забили один. Могло быть всё по-другому, если бы забили, условно, в первом тайме.

Я бы хотел попросить всех не накидываться на Рому Зобнина, потому что он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Бывает, ну правда. Не стоит на него накидываться. Виноваты все. Выигрывают все, проигрывают тоже все. Сегодня проиграла вся команда», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 21 июня, сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

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