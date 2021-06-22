Бывший тренер сборной России разобрал провал команды в матче с Данией на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на поражение подопечных Станислава Черчесова в матче с Данией (1:4) в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы – 2020.



«Командам не хватало эмоций, тускло начали. Было видно, что команды не играют в футбол, а решают задачи. Все ждали ошибок друг друга, чтобы сыграть на положительных эмоциях. Всё так и получилось. У датчан стало многое получаться после забитого гола. Дания играла нахальнее, а это нахальство ещё подкреплялось мастерством. Гол Дзюбы как будто дал надежду, но дальше всё пошло по сценарию матча с Бельгией. У них многое получалось из-за того, что они больше умеют. Этот результат — отражение всего, что происходит в нашем футболе. Мы всё видим в еврокубках, в юношеском футболе и на Евро.

У нас болельщики, конечно, примут решение об отставке Черчесова. Но дело не в болельщиках. Руководители примут своё решение. Мы меняем тренера после каждого цикла, а воз и ныне там», — сообщил Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.