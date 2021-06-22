После матча Россия — Дания на поле задержали российского болельщика

По окончании матча Россия — Дания (1:4) стюарды задержали болельщика, выбежавшего на поле, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фаната забрала датская полиция. В ходе задержания болельщик кричал: «Russian Hooligans».

Фото: «Чемпионат»

Сегодня, 21 июня, сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. Обслуживала встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.



По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.