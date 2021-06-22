Соболев: дело не в отсутствии российских болельщиков в Дании. Проиграли мы сегодня сами

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о провале сборной России на чемпионате Европы – 2020.

«Думаю, дело не в отсутствии российских болельщиков. Здесь фантастическая поддержка. Я, наверное, в первый раз такое видел, что просто пас отдают и весь стадион на ушах. А в плане психологии думаю, что это не сказалось. Проиграли мы сегодня сами», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.