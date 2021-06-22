Широков: до 38-й минуты сборная России играла вообще идеально. Потом пошло немножко не так

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на поражение подопечных Станислава Черчесова в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы со сборной Дании (1:4).

«К сожалению, мы не реализовали великолепный момент при счёте 0:0. А ещё был выход четыре в три, но тоже реализовать не смогли. А нам забили первым ударом в створ.

Фиг с ним со вторым голом, а вот третий всё предопределил. Зобнин хотел назад отдать, но, к сожалению, произошла ключевая ошибка. Мы с этого начали – на этом и закончили.

Мы начали вообще отлично. Можно было и повыше встречать, но Россия ничего не позволяла Дании до первого гола. У нас были и отличные контратаки. До 38-ой минуты Россия играла вообще идеально. А потом пошло немножко не так», — сообщил Широков в беседе с корреспондетом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.