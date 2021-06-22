Зарема Салихова: Черчесов должен спросить себя сам, нужно ли ему оставаться в сборной

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Нужно кардинально пересмотреть принципы функционирования российского футбола. Иначе дальше будет только хуже. Черчесов должен сам себя спросить, нужно ли ему оставаться на посту тренера сборной», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. Обслуживала встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.