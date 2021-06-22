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Черчесов передал привет болельщикам после вылета сборной России с Евро

Черчесов передал привет болельщикам после вылета сборной России с Евро
Максим Хрущ
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался после провала национальной команды на чемпионате Европы – 2020.

«Есть стратегический план, который мы выдержали. Всё-таки надо сегодня ещё посмотреть матч. В плане качества игры и готовности — это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от матча к матчу, потому что было бы наивно выходить на пик формы к бельгийцам. Мы шли наверх, как планировали. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Надо очень спокойно подумать и принимать правильные решения. Всем болельщикам привет. Переживаем. Болельщик имеет право переживать, а мы должны исправлять», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

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