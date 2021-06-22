Черчесов: мы сделали максимум. Игра так сложилась

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда выложилась на максимум в матче с датчанами (1:4).

«Атмосфера была крутая и футбольная, хоть и болели против нас. С такой публикой играть всегда приятно. Низкий поклон тем болельщикам, которые попали на стадион. Некоторые были за моей спиной, у нас был контакт, общались, я их руками подбадривал. Фэйр-плей был нарушен, но пандемийная ситуация везде разная. Никаких проблем нет, так сложилось. Но хотелось, чтобы нас тоже поддерживали.

Нам надо спокойно всё проанализировать. Игрок может быть сильным, но не реализовать себя. Надо быть не просто хорошим игроком, а ещё и сильной личностью. Играть на таких турнирах и в матчах, где тебе всё дают сделать — большая разница.

Мы сделали максимум. Игра так сложилась», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.