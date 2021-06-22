Широков — о разгроме России: позор ли это? А чего позор-то?

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о провале национальной команды на чемпионате Европы – 2020 и в частности о поражении национальной команды в матче с Данией (1:4).
«Уход Черчесова? Какой смысл сейчас головы рубить? Давайте подождём, проанализируем. Надо найти причины до принятия решения. Позор ли это? А чего позор-то? Неудовлетворительный результат – да. Не надо бросаться фразами, что всё пропало. Сначала нужно проанализировать всё», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.
По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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