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Широков — о разгроме России: позор ли это? А чего позор-то?

Широков — о разгроме России: позор ли это? А чего позор-то?
Максим Пахомов
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о провале национальной команды на чемпионате Европы – 2020 и в частности о поражении национальной команды в матче с Данией (1:4).

«Уход Черчесова? Какой смысл сейчас головы рубить? Давайте подождём, проанализируем. Надо найти причины до принятия решения. Позор ли это? А чего позор-то? Неудовлетворительный результат – да. Не надо бросаться фразами, что всё пропало. Сначала нужно проанализировать всё», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

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