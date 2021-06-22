Колыванов — об отставке Черчесова: когда ты из группы не выходишь, идут движения

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о провале сборной России на чемпионате Европы – 2020 и в частности о поражении национальной команды в матче с Данией (1:4).

«Охарактеризовывать даже нечего. Первый тайм сыграли хорошо, но все решило индивидуальное мастерство. Дали принять мяч и Дамсгор очень здорово пробил.

Второй тайм — полный провал. Так ошибаться на чемпионате Европы… Может, стоило выпустить раньше Соболева, но это всё лирика. Нужно было лучше распоряжаться мячом в первом тайме. Да и также, было видно, что подсели физически. Начался разброд и шатания, кто в лес, кто по дрова. Было видно, что ситуация неконтролируемая.

Что касается будущего Черчесова, это не ко мне, но какие-то решения должны быть. Когда ты из группы не выходишь, идут движения. Станислав Саламович должен тоже это понимать, взрослые все люди», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.