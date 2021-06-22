Нигматуллин: было стыдно за индивидуальное мастерство игроков России нынешнего поколения

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение подопечных Станислава Черчесова в заключительном матче групповой стадии чемпионата Европы – 2020 со сборной Дании (1:4).
«Впечатление удручающее. По большому счёту была игра в одни ворота. До первого гола казалось, что шансы есть: датчане играли первым номером, но контратака за счёт индивидуальных действий Головина. Казалось, что можем огрызаться.
К вратарю всегда есть вопросы, когда команда пропускает из-за штрафной. Я бы объяснил этот гол профессионально – обвинять Сафонова не хочу, он бился. Но индивидуальное мастерство Дамсгарда всё решило: бьющий переиграл вратаря. Он делал вид, что собирался улучшить позицию, но пробил. И у Сафонова не было нужной позиции перед ударом.
Я уважаю Черчесова, по его будущему говорить не мне. Но мне было стыдно за индивидуальное мастерство футболистов нынешнего поколения», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 июня 2021
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