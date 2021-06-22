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Главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией в матче Евро-2020

Главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией в матче Евро-2020
Андрей Панков
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился эмоциями после крупной победы над сборной России (4:1) в заключительном матче групповой стадии чемпионата Европы – 2020.

«Какой вечер, какой матч! Надеялись, что он будет волшебным. Спасибо всем за поддержку. Спасибо всем, кто выказал нам столько помощи. Не думал, что всё будет так сильно. Это много для нас значит, это сильно на нас повлияло. Дружба, командный дух… Мы бились друг за друга просто потрясающе. Все три игры мы играли на высоком уровне. Мы заслужили пройти дальше. Не представляю, как игроки справились с тем, что произошло в первой игре. Большое спасибо стране за поддержку. Надеюсь, это подарит нашей стране крутые эмоции.

Мы думали о том, что в последние 15 минут нам придётся атаковать больше. Когда мы услышали, что гол Бельгии отменили, мы занервничали, но потом наладили ситуацию. Мы были готовы бороться до конца игры», — передаёт слова Юльманна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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