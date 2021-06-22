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Президент РФС признал неудовлетворительными результаты выступления России на Евро-2020

Президент РФС признал неудовлетворительными результаты выступления России на Евро-2020
Андрей Панков
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итоги выступлению сборной России на чемпионате Европы – 2020.

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», — сообщила служба коммуникации РФС.

Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

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