Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча Финляндия – Бельгия

Вчера, в понедельник, 21 июня, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии переиграла сборную Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.
Как сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», лучшим игроком встречи был признан 29-летний полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, записавший на свой счёт голевую передачу на Ромелу Лукаку в моменте со вторым взятием ворот сборной Финляндии.
Всего на текущем чемпионате Европы по футболу – 2020 Де Брёйне принял участие в двух играх – со сборными Дании и Финляндии. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи.
Бельгия набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия (3) — на третьем месте в таблице. Датчане (3) заняли второе место, Россия (3) — последняя.
- 22 июня 2021
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