Главный тренер Финляндии: горжусь тем, что опередили Россию. Дания заслужила второе место

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва подвёл итоги заключительной встречи группового этапа чемпионата Европы – 2020, в которой его подопечные потерпели поражение от Бельгии (0:2).
«Дания продемонстрировала огромную психологическую устойчивость. Я горжусь тем, что мы опередили Россию на этом турнире, и я не знаю, многие ли думали, что перед последним матчем у нас будут шансы на плей-офф. Но Дания заслужила второе место.
Нам нужно развиваться дальше, мы должны улучшить свою игру по многим показателям, например, исключить простые ошибки. У нас были хорошие моменты в ходе матча. Надо спросить себя — чего ты ждёшь от матча с лучшей командой мира. Наша цель — развиваться, и мы усердно трудимся, чтобы стать лучше.
Я очень доволен самоотдачей своих игроков. Вы видели, какой футбол показывает Бельгия, но я горжусь тем, как бились мои игроки. Мы тоже создали пару моментов, но, к сожалению, эти удары были заблокированы», — цитирует Канерву официальный сайт УЕФА.
По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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