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«Обсуждай лыжный спорт!» Павлюченко резко ответил Губерниеву после критики сборной России

«Обсуждай лыжный спорт!» Павлюченко резко ответил Губерниеву после критики сборной России
Максим Лесовой
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко резко ответил спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву на критику команды после вылета с Евро-2020.

«Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу. Там и без тебя разберутся», — написал Павлюченко в своём «инстаграме».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

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