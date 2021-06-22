Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 22 июня

Сегодня, во вторник, 22 июня, на чемпионате Европы по футболу – 2020 пройдёт 12-й игровой день, в рамках которого запланированы две встречи группы D.

В Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк» состоится матч между сборными Хорватии и Шотландии. Начало матча – 22:00 мск. Трансляция – «Матч ТВ».

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» в это же время на поле выйдут сборные Чехии и Англии. Игру покажет «Первый канал».

После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же и у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят между собой третью и четвёртую позиции.

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.