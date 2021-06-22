Чехия — Англия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

Сегодня, во вторник, 22 июня, в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» состоится встреча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2020 между сборными Чехии и Англии. Начало матча – 22:00 мск, игру покажет «Первый канал».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артур Соареш Диашем из Португалии. Ему будут помогать соотечественники Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья — Срджан Йованович из Сербии.
Напомним, что Чехия на старте обыграла Шотландию (2:0), а затем сыграла вничью с Хорватией (1:1). Англичане начали с победы над Хорватией (1:0), а затем не смогли обыграть Шотландию (0:0).
После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же и у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят между собой третью и четвёртую позиции.
- 22 июня 2021
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