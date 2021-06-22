Сборная России во второй раз в истории пропустила четыре мяча в матче Евро
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Вчера, 21 июня, сборная России встречалась со сборной Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.
Как сообщает Opta Ivan в «Твиттере», сборная России во второй раз в истории пропустила четыре мяча в матче Евро (включая СССР/СНГ) и в первый раз с 2008 года (1:4 с Испанией).
Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняли второе место, Финляндии – третье, а России – последнее, четвёртое место.
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