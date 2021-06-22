Орлов: выступление сборной России на Евро — провал. Команда играет в старый футбол

Комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой сборной России на Евро-2020.

«Не мне решать судьбу Черчесова. Сегодня он выстроил правильную тактику. Уровень нашего футбола? Возьмите игры наших клубов в еврокубках. Всё логично: и там нет, и здесь нет. На чемпионате мира в 2018 году Черчесов сумел организовать команду. Эта команда была неорганизованной. Организация в игре хоть как-то появилась в третьем матче, но нет атаки.

Конечно, выступление сборной на чемпионате Европы — провал. Сегодня финны бились в игре с бельгийцами. Поставьте два матча рядом и посмотрите, какая самоотдача. Наша сборная играет в старый, несовременный футбол — это плохо», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.