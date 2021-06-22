Игроки сборной России лидеры текущего Евро по количеству ошибок, приведших к голу

Вчера, 21 июня, сборная России встречалась со сборной Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

Как отмечает в «Твиттере» Opta Ivan, игроки сборной России допустили три ошибки, приведших к голу на Евро-2020, ни одна другая сборная не допустила больше одной.

Напомним, что Россия стартовала на Евро-2020 с поражения от Бельгии со счётом 0:3 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», затем там же была обыграна сборная Финляндии, а в заключительном туре подопечные Станислава Черчесова крупно уступили датчанам со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.