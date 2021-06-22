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Месси повторил рекорд Маскерано по количеству матчей за сборную Аргентины

Месси повторил рекорд Маскерано по количеству матчей за сборную Аргентины
Максим Лесовой
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Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси повторил рекорд Хавьера Маскерано по играм за сборную, сообщается в «твиттере» OptaJoao.

Месси вышел в стартовом составе матча третьего тура Кубка Америки со сборной Парагвая. Этот матч стал для него 147-м в карьере за сборную Аргентины, что является повторением рекорда Маскерано.

Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

На данный момент сборная Аргентины занимает второе место в группе, набрав 4 очка после двух туров.

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