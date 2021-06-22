Де Брёйне: в плей-офф всё будет по-другому. Бельгия уже не имеет права на ошибку

29-летний полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне прокомментировал результат встречи заключительного тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020 со сборной Финляндии (2:0).

«Я бы не стал делать никаких выводов на основании группового турнира. В плей-офф все будет по-другому. Мы знаем, что уже не имеем права на ошибку. Ошибся — едешь домой. Мы постараемся быть в форме», — цитирует Де Брёйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Де Брёйне был признан лучшим игроком матча с Финляндией, он записал на свой счёт голевую передачу на Ромелу Лукаку в моменте со вторым взятием ворот.

Всего на текущем чемпионате Европы по футболу – 2020 Де Брёйне принял участие в двух играх – со сборными Дании и Финляндии. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи.