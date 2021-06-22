Дзюба горевал, Черчесов подгонял команду, фанаты кидались стаканами. Фото провала России

21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда России разгромно проиграла сборной Дании со счётом 1:4 и заняла последнюю строчку в группе B.
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал вылет команды с Евро-2020.
«Во втором тайме мы начали раскрываться, у датчан было больше возможностей забить. Нам не удалось переломить игру. Я очень расстроен, не хотелось вылетать на групповой стадии. Но получилось так, как получилось», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, что Россия стартовала на Евро-2020 с поражения от Бельгии со счётом 0:3 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», затем там же была обыграна сборная Финляндии (1:0), а в заключительном туре подопечные Станислава Черчесова крупно уступили датчанам со счётом 1:4.
Лучшие кадры с матча Россия — Дания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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