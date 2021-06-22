УЕФА выступает против радужной подсветки «Альянц-Арены» перед игрой Германия – Венгрия

Представитель федерации футбола Германии (DFB) заявил, что УЕФА выступает против радужной подсветки «Альянц-Арены» перед матчем заключительного тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Венгрии.

«УЕФА определяет единый дизайн стадиона. И есть веские причины для того, чтобы придерживаться этого стандарта. Может быть, не обязательно изменять подсветку в игровой день в среду», — приводит слова представителя федерации футбола Германии Йенс Гриттнер Goal.

Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. «Совет хочет послать сигнал солидарности ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого венгерским правительством», – говорится в заявлении, адресованном мэру Мюнхена. Ранее в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.