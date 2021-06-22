УЕФА выступает против радужной подсветки «Альянц-Арены» перед игрой Германия – Венгрия

Представитель федерации футбола Германии (DFB) заявил, что УЕФА выступает против радужной подсветки «Альянц-Арены» перед матчем заключительного тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Венгрии.
«УЕФА определяет единый дизайн стадиона. И есть веские причины для того, чтобы придерживаться этого стандарта. Может быть, не обязательно изменять подсветку в игровой день в среду», — приводит слова представителя федерации футбола Германии Йенс Гриттнер Goal.
Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. «Совет хочет послать сигнал солидарности ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого венгерским правительством», – говорится в заявлении, адресованном мэру Мюнхена. Ранее в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.
- 22 июня 2021
-
04:37
-
04:18
-
03:59
-
03:41
-
03:36
-
03:21
-
03:07
-
03:05
-
02:51
-
02:38
-
02:30
-
02:25
-
02:18
-
02:08
-
02:04
-
01:56
-
01:43
-
01:41
-
01:31
-
01:31
-
01:20
-
01:18
-
01:10
-
01:08
-
01:04
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:46
-
00:46
-
00:42
-
00:42
-
00:41