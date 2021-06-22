Сборная России в третий раз подряд не смогла выйти из группы на чемпионате Европы

Национальная команда России в третий раз подряд не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

В 2016 году россияне также заняли последнее место в группе, а в 2012 финишировали на третьем месте.