Сборная Аргентины обыграла Парагвай в матче Кубка Америки

Завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки, в котором сборная Аргентины встречалась с Парагваем. Матч состоялся в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершился победой аргентинцев со счётом 1:0.
Победный гол в матче на 10-й минуте забил Алехандро Гомес. Результативной передачей отметился Анхель Ди Мария.
Сборная Аргентины возглавляет группу A, записав в свой актив 7 очков. Сборная Парагвая, в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 3 очка.
В следующем туре аргентинцы встретятся с Боливией, а Парагвай проведёт матч с Чили.
Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.
- 22 июня 2021
-
06:19
-
06:00
-
05:39
-
05:15
-
04:55
-
04:37
-
04:18
-
03:59
-
03:41
-
03:36
-
03:21
-
03:07
-
03:05
-
02:51
-
02:38
-
02:30
-
02:25
-
02:18
-
02:08
-
02:04
-
01:56
-
01:43
-
01:41
-
01:31
-
01:31
-
01:20
-
01:18
-
01:10
-
01:08
-
01:04
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48