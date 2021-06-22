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Сборная Аргентины обыграла Парагвай в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла Парагвай в матче Кубка Америки
Максим Лесовой
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Завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки, в котором сборная Аргентины встречалась с Парагваем. Матч состоялся в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершился победой аргентинцев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 10-й минуте забил Алехандро Гомес. Результативной передачей отметился Анхель Ди Мария.

Сборная Аргентины возглавляет группу A, записав в свой актив 7 очков. Сборная Парагвая, в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 3 очка.

В следующем туре аргентинцы встретятся с Боливией, а Парагвай проведёт матч с Чили.

Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

Кубок Америки. Группа А. 3-й тур
22 июня 2021, вторник. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Парагвай
1:0 Гомес – 10'
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