«Чайка» подписала одного из лучших голкиперов ПФЛ

Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с голкипером Вадимом Аверкиевым. Об этом сообщается на сайте команды.
Завершившийся сезон 24-летний Аверкиев провел в «Черноморце». С новороссийцами он завоевал бронзовые медали ПФЛ и стал одним из лучших голкиперов лиги по «сухим» матчам (17 из 25). Ранее голкипер выступал за «Спартак-2», «Спартак-м» и «Махачкалу».
В завершившемся сезоне Футбольной национальной лиги «Чайка» (Песчанокопское) с 56 очками заняла 12 место в турнирной таблице.
В мае главный тренер команды Сергей Ташуев продлил контракт с клубом на один год. После этого в команду пришли нападающий сборной Черногории и «Подгорицы» Шалета Кордич, полузащитник «Ротора» Олег Алейник, экс-голкипер ЦСКА Евгений Помазан и защитник «Волгаря» Иван Хомуха.
- 22 июня 2021
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