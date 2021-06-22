Черчесов: виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о провале национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов — человек пять-шесть. Команда на ходу менялась. Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел. Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать. Виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберёмся», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны — третье, а россияне — последнее, четвёртое место.