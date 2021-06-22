Хорватия — Шотландия: прямой эфир матча чемпионата Европы на «Матч ТВ» начнётся в 22:00

Сегодня, 22 июня, состоится матч сборных Хорватии и Шотландии. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини из Аргентины. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный судья — Бартош Франковски из Польши.

Напомним, что Хорватия начала турнир с поражения от Англии (0:1), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). Шотландцы уступили чехам (0:2) и завершили вничью встречу с Англией (0:0).

После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка. Столько же очков у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят третью и четвёртую позиции.

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