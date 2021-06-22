Филигранный пас Ди Марии и «паненка» от Папу Гомеса. Видеообзор матча Аргентина — Парагвай

Сборная Аргентины одержала победу в матче с национальной командой Парагвая. Встреча 3-го тура группового этапа Кубка Америки состоялась в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча» и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол во встрече был забит на 10-й минуте. Полузащитник Анхель Ди Мария оказался на границе штрафной, и ему навстречу выдвинулись защитники. Однако он не стал бить и отдал изящную передачу в разрез на хавбека Алехандро Гомеса. Папу не подвёл своего партнёра и завершил комбинацию красивым ударом «паненкой».



Сборная Аргентины возглавляет группу A, записав в свой актив 7 очков. Сборная Парагвая в свою очередь находится на третьем месте, набрав 3 очка. В следующем туре аргентинцы встретятся с Боливией, а парагвайцы проведут матч с Чили.

Видеообзор матча: