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Филигранный пас Ди Марии и «паненка» от Папу Гомеса. Видеообзор матча Аргентина — Парагвай

Филигранный пас Ди Марии и «паненка» от Папу Гомеса. Видеообзор матча Аргентина — Парагвай
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Сборная Аргентины одержала победу в матче с национальной командой Парагвая. Встреча 3-го тура группового этапа Кубка Америки состоялась в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 10-й минуте. Полузащитник Анхель Ди Мария оказался на границе штрафной, и ему навстречу выдвинулись защитники. Однако он не стал бить и отдал изящную передачу в разрез на хавбека Алехандро Гомеса. Папу не подвёл своего партнёра и завершил комбинацию красивым ударом «паненкой».

Сборная Аргентины возглавляет группу A, записав в свой актив 7 очков. Сборная Парагвая в свою очередь находится на третьем месте, набрав 3 очка. В следующем туре аргентинцы встретятся с Боливией, а парагвайцы проведут матч с Чили.

Видеообзор матча:

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