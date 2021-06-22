Николай Валуев назвал катастрофой выступление сборной России на Евро-2020
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Бывший боксёр, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией (1:4) и вылет команды из турнира.
«Выступление сборной России на Евро-2020 — катастрофа. Обидно и грустно за результат нашей команды. Я смотрел матч, но после второго пропущенного понял — это всё и мы уже ничего не сможем сделать. Перестал смотреть.
Что касается главного тренера Черчесова, не люблю разговоры про изменения. Пусть меняют люди, которые разбираются в футболе в большей степени. Будем ждать лучших времён? Мы всегда чего-нибудь ждём…» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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