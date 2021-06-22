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Дзюба и Соболев — лучшие у России в матче с Данией по версии Sky Sports, Кузяев — худший

Дзюба и Соболев — лучшие у России в матче с Данией по версии Sky Sports, Кузяев — худший
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Sky Sports оценил выступление футболистов в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании (1:4). Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе B и вылетели из турнира.

Лучшими в составе российской национальной команды журналисты признали нападающих Артёма Дзюбу, реализовавшего пенальти, и Александра Соболева, вышедшего на замену за полчаса до финального свистка. Худшим стал полузащитник Далер Кузяев. Лучший игрок матча — защитник датчан Йоаким Мехле.

Россия: Сафонов (оценка — 6), Джикия (5), Кудряшов (5), Дивеев (6), Кузяев (3), Головин (6), Зобнин (5), Оздоев (5), Фернандес (6), Дзюба (7), Миранчук (5), Караваев (5), Соболев (7), Жемалетдинов (5), Мухин (5).

Дания: Шмейхель (7), Кьер (7), Кристенсен (8), Вестергор (5), Хёйбьерг (7), Васс (6), Дилейни (6), Мехле (8), Поульсен (8), Брейтуэйт (7), Дамсгор (8), Ларсен (6), Дольберг (6), Нёргор (6), Йенсен (без оценки), Корнелиус (без оценки).

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