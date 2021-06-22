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«Символ тупизны, хамства и бескультурья». Губерниев жёстко ответил на выпад Павлюченко

«Символ тупизны, хамства и бескультурья». Губерниев жёстко ответил на выпад Павлюченко
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выпад со стороны бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.

Накануне, 21 июня, национальная команда разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 и покинула турнир. Губерниев после финального свистка выразил мнение, что «в сборную некого набирать» и что «у нас слабые игроки». Павлюченко резко ответил ему, предложив «обсуждать лыжный спорт» и «не лезть в футбол».

«О, гений футбольного прорыва на личности перешёл! Как говорится, на воре шапка горит… Роман, вы теперь мой кумир… Символ тупизны, хамства и бескультурья… Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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