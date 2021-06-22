Должен ли Черчесов покинуть сборную России после фиаско на Евро-2020?
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Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы — 2020. Накануне, 21 июня, национальная команда разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура. Единственный мяч россиян забил нападающий Артём Дзюба, реализовавший пенальти во втором тайме.
В итоге подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: должен ли Черчесов покинуть пост главного тренера сборной России, учитывая провал на Евро?
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