Сборная России заработала на Евро-2020 почти миллиард рублей

Сборная России по футболу, вылетевшая с чемпионата Евро-2020 по итогам группового этапа, получит € 10,75 млн (935 миллионов рублей) за участие в турнире. Призовые будут направлены в Российский футбольный союз (РФС).

Сборная получит € 9,25 млн за выход в финальную стадию Евро-2020, а также € 1,5 млн за одну победу на групповом этапе континентального первенства. В матче 2-го тура команда Черчесова обыграла сборную Финляндии (1:0).

Напомним, по официальным данным УЕФА, общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года составляет € 371 млн.

Все 24 участника финальной части Евро-2020 получат как минимум по € 9,25 млн. Во время группового этапа команды будут дополнительно получать за победу по € 1,5 млн, за ничью — по € 750 тыс. За выход в 1/8 финала турнира сборные получат по € 2 млн, в 1/4 финала — по € 3,25 млн, за выход в полуфинал — по € 5 млн. Победитель турнира получит € 10 млн, финалист — € 7 млн. Таким образом, победитель Евро-2020 в случае трёх побед на групповом этапе в сумме может заработать € 34 млн. На Евро-2016 эта сумма составляла € 27 млн.