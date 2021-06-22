Кавазашвили: мы погубили наш футбол. Выступление России на Евро — самый настоящий провал

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал вылет России с чемпионата Европы — 2020 после поражения в матче заключительного, 3-го тура группового этапа с Данией (1:4).



«Радость, которая была на чемпионата мира в России в 2018 году, улетучилась. Рассчитывал, что за три года наши ведущие футболисты станут ещё сильнее, но мы видим обратный эффект. Я не увидел даже близко того, что Черчесов смог вбить нашим футболистам в 2018 году: что нужно атаковать и добиваться победы. У российских футболистов появился страх — они боятся пропустить гол, регулярно допускают ошибки, беззубо играют в нападении. Один Дзюба не может впереди забивать голы — он постарел на три года: не осталось той самой мощи. Надеялся увидеть сдвоенный центр вместе с Соболевым, но в старте нападающего «Спартака» не оказалось. Но вы сами всё видели: после выхода на замену он принёс много пользы команде.



Претензий много и к футболистам, и к тренерскому штабу, и к руководству нашего РФС. Друзья мои, нельзя бесконечно усиливать команды Премьер-Лиги легионерами — мы погубили наш футбол. У нас нет своих футболистов, я уж не говорю о звёздах — просто посредственные футболисты.



Выступление сборной на Евро-2020 — самый настоящий провал. Вспомните, когда Бесков проиграл в финале Евро, его сняли из сборной. Работу признали неудовлетворительной. О чём мы вообще можем говорить? Я являюсь бронзовым призёром чемпионата мира в Англии в 1966 году — мне не дали звания «Заслуженного мастера спорта». Лишь в 1967 году, в конце сезона, мне наконец вручили долгожданный титул. Сейчас у нас нивелировали значимость награды: давать российским футболистам звания «Заслуженного мастера спорта» за восьмое место на ЧМ-2018 — это нонсенс и кощунство!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.