Кавазашвили: Черчесов должен сам уйти из сборной России за провал на Евро

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о дальнейшей судьбе главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова после вылета с чемпионата Европы — 2020.
«Черчесов — мой друг. Он, как и я, очень принципиальный и прямой человек. Скажу откровенно: за провальное выступление сборной он сам должен покинуть должность главного тренера. Мы все думали, что, когда Черчесов был признан успешным тренером и сборная стала восьмой на домашнем чемпионате мира, он сам уйдёт. И в памяти нашего народа останется как добрая фея, добившаяся успеха. В тот момент тренер остался.
Станислав Саламович правильно сделает, если уйдёт самостоятельно. Пусть отдохнёт, оглянется, позагорает на море. Затем к нему обязательно обратятся другие страны — он толковый тренер. Нельзя стоять на месте, ведь стратегию надо совершенствовать. К сожалению, после 2018 года я не увидел никакой стратегии у российской сборной», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 22 июня 2021
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