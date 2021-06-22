Гришин: есть ли тренер сильнее Черчесова? Никто не знает. Ему нужно работать дальше

Тренер «Казанки» Александр Гришин высказался о провале сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Вчера сборная России обделалась прилично. Можно проиграть по-разному. Если бы уступили 1:2, то все бы поняли, потому что трезвомыслящие болельщики знают, что у датчан футболисты выше классом. Дания должна была и Финляндию обыгрывать, их просто выбила из колеи ситуация с Эриксеном. Но проиграть так, как мы это сделали вчера, — не дело.

1:4 от Дании — слишком больно. И та разница голов не красит нашу сборную, но говорит об уровне чемпионата. Мы уже не можем соперничать ни со сборной Дании, ни с Норвегией, ни со Швецией. Мы играли в Советском Союзе, тогда входили в первую пятёрку. А сейчас сборная в рейтинге хрен знает где находится.

Черчесов вчера сказал, что он никуда не уходит, у него контракт. Но сборная играла плохо. Мы и финнов могли не победить, потому что у них было два опасных момента, в которых спас Дивеев. Даже если мы убираем Черчесова, то кого тогда ставить? Есть ли сейчас сильнее тренер? Ответа пока никто не знает. Соответственно, Черчесову надо дальше работать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.