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Кристиан Эриксен отреагировал на разгромную победу Дании над Россией, опубликовав эмодзи

Кристиан Эриксен отреагировал на разгромную победу Дании над Россией, опубликовав эмодзи
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен отреагировал на разгромную победу команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Россией (4:1). Хавбек в своём «инстаграме» опубликовал фото с игры, добавив изображения датского флага и эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Кристиана Эриксена

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняла второе место, Финляндии — третье, а России — последнее, четвёртое место.

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