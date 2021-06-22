Силкин: футбольное положение России — позорное. Неясно, чего хотели добиться с такой игрой

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы — 2020 после поражения в матче заключительного, 3-го тура группового этапа с Данией (1:4).



«Мы увидели уровень нашего футбола. Непонятно, чего сборная России хотела добиться с такой игрой. Наше футбольное положение — позорное, неслучайно мы занимаем 38-е место в рейтинге. Выделялись только два человека — Головин и Миранчук — за счёт того, что они могут решить какой-то эпизод индивидуально. Невозможно всё время играть в пас. Головин и Миранчук лучше ориентируются в ситуации. К сожалению, сейчас у нас сейчас за границей выступает мало игроков.



Мне трудно говорить о будущем Черчесова, потому что я сам тренер. Понятно, что не бывает вечных тренеров. Для того, чтобы Черчесов ушёл, нужно представить какую-то кандидатуру. При неудачном выступлении команды тренер — это разменная монета», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.