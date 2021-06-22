Смородская раскритиковала Черчесова за тренерские решения в сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала провал сборной России на чемпионате Европы – 2020.
«Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола. Наши игроки совершали ошибки от неумения играть под давлением. Российский чемпионат — теплица для нежных цветов. Когда выходим играть в реальный футбол, они попросту не выдерживают другие скорости и необходимость мгновенных решений в голове. Именно по этой причине допускают ошибки, а не потому, что они плохие люди и злонамеренно расконцентрировались. Уровень Премьер-Лиги падает из года в год, о чём я без конца и говорю: нет привычки, нет сильного чемпионата.
Были допущены ошибки с составом. Почему не взяли Гильерме? Зачем надо было экспериментировать с вратарями? У Маринато большой опыт. Как это можно объяснить? Почему в опорной зоне не играл Баринов? Оздоев прямо незаменимый, что ни пас — противнику. Головин ничего не показал… Бить в «молоко» — это недопустимо. Он же несколько таких ударов нанёс в групповом этапе. Ничего не показал.
Замены не сработали — после изменений пропустили два лишних гола. При чём там Мухин, у которого нет опыта в РПЛ? Это не время для экспериментов», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 22 июня 2021
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